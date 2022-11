LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel nach einer Strategie-Präsentation des Versorgers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Zuversicht in das Erreichen der Wachstumsziele nehme zu, das Management gewinne an Glaubwürdigkeit, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tav;