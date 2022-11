NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des italienischen Stromkonzerns hätten den sehr vorsichtigen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen dürften aber mit Blick auf den Nettogewinn sinken und hinsichtlich der Nettoschulden für 2022 steigen./ajx/he;