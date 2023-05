NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Diese wertete Analyst Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als positiv. Für den Ausblick des Stromerzeugers auf das Gesamtjahr gebe es Aufwärtspotenzial/bek/he;