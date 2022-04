ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Enel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Staatliche Eingriffe in den Versorgersektor seien im ersten Quartal recht harmlos gewesen, würden nun aber unterstützend, schrieb Analyst Stefano Bezzato in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Enel könne von einer beschleunigten Restrukturierung der Geschäfte in Lateinamerika profitieren und zähle nun wieder zu seinen "Top Picks" im Sektor. Zu diesen gehörten fortan ausschließlich Werte mit Fokus auf Erneuerbare Energien./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 13:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 03:05 / UTC



