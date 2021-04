Enel Conviction Buy List

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel vor den Zahlen der europäischen Versorgerbranche zum ersten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Positiv sei, dass die Stromnachfrage in den meisten Regionen wieder steige, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die meisten auf die Eurozone und die USA ausgerichteten Versorger dürften zudem von einer starken Erholung der Bereiche Wassserkraft und Wind profitieren. Die Wechselkurseffekte in Lateinamerika blieben jedoch ein negativer Aspekt./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2021 / 20:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



