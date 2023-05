FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Enel vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Er erwarte ein starkes erstes Quartal des Versorgers mit einem 20-prozentigen operativen Ergebnisanstieg (Evitda), aber einem weitgehend stagnierenden Nettoergebnis, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen sollten die Anleger in der Einschätzung bestärken, dass Enel auf einem guten Weg sei, die Jahresziele zu erreichen./gl/mf;