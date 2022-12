NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Enel von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abbau von Schulden sei besonders wichtig für den italienischen Energieerzeuger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die dafür vom Unternehmen ins Auge gefassten Ziele und Maßnahmen erschienen weitgehend plausibel./bek/mis;