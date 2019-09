LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Enel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,30 auf 7,40 Euro angehoben. Der italienische Energiekonzern sei im Stande zu einer herausragenden Entwicklung, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Skaleneffekte, die Digitalisierung der Netzwerke sowie Übernahmechancen in Lateinamerika und die Erneuerbaren Energien könnten die Aktien weiter steigen lassen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 10:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.