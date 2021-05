LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Encavis mit "Overweight" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Kursrutsch im europäischen Sektor der erneuerbaren Energien seit Jahresbeginn seien die Aktien einiger Anbieter bereits wieder werthaltig, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insbesondere der Kursrutsch der Papiere des Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis sei überzogen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 16:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.