FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Eckert & Ziegler von 74,60 auf 82,00 Euro angehoben. Er liegt aber weiterhin deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, weshalb Analyst Sven Kürten die Einstufung in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Verkaufen" beließ. Der Strahlenmedizin-Spezialist habe gute Halbjahreszahlen vorgelegt, die Prognoseerhöhung sei aber keine Überraschung, erklärte der Analyst. Derweil seien die Anleger derzeit zu stark auf die Chancen fokussiert und blendeten potenzielle Risiken aus. So seien die meisten fu?r das Unternehmen relevanten Diagnostika und Therapeutika noch nicht zugelassen. Auch wenn hierfür gute Chancen bestünden, bleibe ein Restrisiko. Außerdem sei ein kommerzieller Erfolg solcher Arzneimittel vor allem wegen konkurrierender Therapieverfahren nicht sicher./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 13:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 13:09 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.