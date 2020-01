ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 1240 Pence belassen. 2020 dürfte bei den Aktien europäischer Fluggesellschaften das Risiko/Rendite-Verhältnis insgesamt zwar wieder ausgewogener sein als noch im vergangenen Jahr, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien des britischen Billigfliegers aber seien recht anspruchsvoll bewertet./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 12:48 / GMT

