ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Analyst Neil Glynn bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Meldung, dass der Wettbewerber IAG einen milliardenschweren revolvierenden Kredit mit Start- und Landerechten an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick abgesichert habe. Dies könnte auch für den Billigflieger Easyjet relevant sein, der den größten Anteil an Start- und Landerechten am Flughafen Gatwick besitze./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 09:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.