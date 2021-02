ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet von 842 auf 1032 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn lobte den Restrukturierungsplan der Billigfluggesellschaft. Die strategischen Perspektiven verbesserten sich, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. EasyJet zählt er zu seinen "Top Ideas" mit Blick auf eine weltweite Erholung des Flugreiseverkehrs./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 04:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.