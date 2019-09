NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Easyjet nach der Insolvenzanmeldung des Reisekonzerns Thomas Cook auf "Outperform" belassen. Das sei eine schlechte Nachricht für Flugreisende und Urlauber, lasse für die Wintersaison aber besser vorhersagbare Ticketpreise erwarten, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie der Billigfluggesellschaft weiter unterbewertet./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 04:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 04:12 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.