NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 825 auf 710 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erholung des innereuropäischen Flugverkehrs dürfte langsamer verlaufen als ursprünglich von ihm erwartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den europäischen Billigfluggesellschaften. Er senkte seine Schätzungen für die Ergebnisse (EPS) sowie den freien Barmittelzufluss (FCF) deutlich. Bei Easyjet rechnet er nun für das im September auslaufende Geschäftsjahr mit einem deutlich höheren Vorsteuerverlust als bisher. Auch im Folgejahr sollte der Gewinn deutlich unter seiner ursprünglichen Schätzung bleiben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 23:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 00:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.