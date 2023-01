NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 500 auf 550 Pence angehoben. Kommerziell betrachtet habe sich die Billigfluggesellschaft durch die Pandemie verbessert, die zusätzlichen Umsätze pro Passagier lägen an die 70 Prozent über dem Vor-Pandemie-Niveau, das Urlaubsgeschäft trage zur Gewinnentwicklung bedeutend bei und Produktivitätsverbesserungen ermöglichten mehr Sommerflüge auf der gleichen Anzahl an Flugzeugen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedoch sei dies inzwischen auch alles am Markt angekommen, während die bei den großen traditionellen Airlines erst noch anstehende Wiederherstellung von Kapazitäten Risiken für die Tarifgestaltung mit Blick auf den nächsten Winter darstellten. Auch müsse Easyjet mit steigenden Kosten für Schadstoffemissionen klarkommen./ajx/ag;