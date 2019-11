LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 1100 auf 1250 Pence angehoben. Die Erwartungen an den Billigflieger hätten sich deutlich normalisiert und die Umsatzdynamik nehme zu, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Empfehlung will sie zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht aussprechen./ag/ajx



