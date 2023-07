ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 710 auf 760 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. An der Börse hätten starke Zahlen und ein erhöhter Ausblick dem Kurs am Berichtstag nicht geholfen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Damit sei der Billigflieger gegen einen Trend in seiner Branche nicht immun gewesen. Bedenken der Investoren über das Konsumumfeld seien gerechtfertigt, aber nicht im Falle von Easyjet. Castle passte seine Schätzungen nach oben an./tih/gl;