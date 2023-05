ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet nach einer hauseigenen Umfrage auf "Buy" mit einem Kursziel von 710 Pence belassen. Es zeichne sich keine Schwäche der Reisebereitschaft nebst der damit verbundenen Ausgaben ab, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Reisen sei nah an ihrem Niveau von vor der Pandemie./tih/ajx;