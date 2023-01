ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Analyst Jarrod Castle hob nach dem ersten Geschäftsquartal der Billigfluggesellschaft seine Schätzungen an. Der Geschäftsverlauf stimme aktuell zuversichtlich, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek;