ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 760 Pence belassen. Trotz der zunehmenden Corona-Infektionen setze die Billigfluggesellschaft die Wiederbelebung ihres Streckennetzes fort, was ihr im kommenden Sommer und darüber hinaus zugute kommen sollte, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der aktuelle Aktienkurs preise eine zu geringe Erholung des Flugverkehrs ein. Dazu dürften die Ticketpreise weiter steigen, und die Aktie werde im Vergleich zu der der Konkurrentin Ryanair mit einem attraktiven Abschlag gehandelt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2021 / 17:17 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.