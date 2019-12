LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Nach dem Wahlergebnis in Großbritannien sei dort die politische Zukunft klarer, sodass kurzfristig das britische Pfund sowie das britische Verbraucher- und Geschäftsvertrauen gestärkt werden sollten, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Airlines reagierten auf das konjunkturelle und politische Umfeld besonders. Der Ausblick für die Fluggesellschaften im Vereinigten Königreich helle sich kurzfristig auf./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 11:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2019 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.