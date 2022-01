NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Fondsanbieter. Eine Erhöhung um maximal 0,5 Prozent gab es bei den Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2022 und 2023. Auslöser dafür seien höhere Umsätze, denen aber auch höhere Kosten gegenüber stünden./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 15:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.