NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach einer Investorenveranstaltung von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsaussichten des Vermögensverwalters seien ambitioniert, aber auch realisierbar, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusätzliche Kosteneinsparungen sollten helfen, die Wachstumsinitiativen zu finanzieren./bek/tih;