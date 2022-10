NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Mandeep Jagpal erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzung für den Gewinn je Aktie des Vermögensverwalters 2022 um fünf Prozent. Für die kommenden beiden Jahre beließ der Experte die Schätzungen für diese Kennziffer weitgehend unverändert./bek/he;