NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Kursabschläge für den gesamten Sektor infolge der Untersuchungen gegen den Fondsanbieter im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen (ESG) seien ungerechtfertigt, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet für das dritte Quartal bei der DWS mit starken Zuflüssen, allerdings erwartet er für das Schlussquartal kurzfristig einen Dämpfer in der Nachfragedynamik wegen der ESG-Problematik./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 22:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 00:45 / EDT



