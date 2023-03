NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 34,60 auf 34,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Angeliki Bairaktari begründete das moderat niedrigere Kursziel für die Aktien des Vermögensverwalters in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer marktnahen Neubewertung per Ende März sowie mit der Entwicklung der verwalteten Mittel./bek/he;