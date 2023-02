ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Haley Tam kürzte nach den Jahreszahlen der Fondsgesellschaft ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 um zehn Prozent. Eine schwache Ertragsqualität in diesem Jahr mache den Jahresstart gleich herausfordernd, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek;