ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS von 25,00 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die jüngste Geschäftsentwicklung der Fondsgesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 leicht erhöht, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag;