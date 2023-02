NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DWS von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal 2022 des Vermögensverwalters sei zwar nicht perfekt verlaufen, doch die Aktie preise ein solches auch nicht annähernd ein, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem für den Markt schlimmen und die Deutsche-Bank-Tochter noch schlimmeren Jahr dürfte das bereinigte Vorsteuerergebnis 2023 den Tiefpunkt erreichen. Eine zufriedenstellende Lösung für die Vorwürfe wegen angeblich irreführender Werbung für nachhaltige Geldanlagen und eine Änderung der Unternehmensrechtsform wären große Fortschritte für das laufende Jahr./gl/zb;