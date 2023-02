NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die bereinigten Umsatz- und Gewinnkennziffern der Deutsche-Bank-Tochter hätten die Erwartungen am Markt verfehlt, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/bek;