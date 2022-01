NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die DWS-Aktie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Roberta De Luca fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Kernaussagen des Managements zum vierten Quartal zusammen. Dabei verwies sie unter anderem auch auf die geänderte Dividendenpolitik. So werde die Dividende in absoluten Zahlen nun schrittweise erhöht. Zudem werde erwartet, dass die Marktkonsolidierung die Branche auch in Zukunft bestimmen werde. Daher sei die Fondstochter der Deutschen Bank bereit, Kapital für Zukäufe einzusetzen, wenn sich die Gelegenheit dazu biete./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 11:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.