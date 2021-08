ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf Presseberichte, wonach US-Behörden die nachhaltigen Investmentprodukte des Vermögensverwalters untersuchten, erscheine übertrieben, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wäre überrascht, wenn aus diesen Untersuchungen resultierende Strafzahlungen den jüngsten Verlust an Marktkapitalisierung erreichen würden. Die größte Gefahr für DWS sei ein möglicher Reputationsverlust./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2021 / 15:14 / GMT





