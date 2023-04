FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Der Maschinenbauer dürfte ein solides erstes Quartal mit deutlich verbessertem Auftragseingang hingelegt haben, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dürr sei auf gutem Weg in Richtung Jahresziele und Markterwartungen. Ein Rückgang der Marge basiere auf einem erhöhten Anteil an Anarbeitung und dürfte sich im Jahresverlauf mehr als umkehren./niw/bek;