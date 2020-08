FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr von 25 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Anlagenbauer sollte sich nach einem virusgeprägten zweiten Quartal ab 2021 wieder deutlich besser entwickeln, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet dabei mit einer verbesserten Marktlage und intensivierten Kostensenkungen. In seinem Bewertungsmodell senkte Hauenstein den Risikoabschlag für die Corona-Krise und den US-chinesischen Handelsstreit auf fünf Prozent./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 14:43 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2020 / 14:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.