FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Dürr-Aktie von 36 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vor allem das zweite Quartal des Maschinen- und Anlagenbauers werde stark von der Covid-19-Krise belastet sein, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Danach rechnet er mit einer schrittweisen langsamen Erholung. Er kürzte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2021. Aufgrund des strukturell wachsenden Lackier-Anlagengeschäfts sollte die Aktie auf dem aktuellen Bewertungsniveau wieder attraktiv sein, "sobald sich der Staub legt". Das Papier werde aktuell nahe am Buchwert gehandelt./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 07:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 07:29 / MESZ



