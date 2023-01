HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr vor Zahlen von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer dürfte zum Jahresende gute Geschäfte gemacht haben, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass die Ziele erreicht wurden. Er passte seine Schätzungen nochmals an und verschob außerdem den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./tih/ajx;