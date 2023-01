FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Maschinenbauer dürfte 2022 solide und mit dem stärksten Quartal des Jahres abgeschlossen haben, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Umsatz- und Auftragsprognose des Vorstands dürften am oberen Ende erreicht werden. Ausreißer sei die Holzbearbeitungstochter Homag, die sich als einziges Segment nicht zum Vorquartal verbessert haben sollte. Wichtigste Dikussionspunkte der Bilanz dürften weitere Selbsthilfemaßnahmen und Preiserhöhungen sein./tav/ngu;