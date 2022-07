FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagebauer habe bereits zur Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal darauf hingewiesen, dass das zweite aufgrund der Lockdowns in China und höherer Preise schwächer ausfallen werde, erinnerte Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit rückläufigen Auftragseingängen im Vergleich zum Vorquartal, die aber immer noch auf einem soliden Niveau geblieben sein dürften./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 06:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.