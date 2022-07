HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe weiter gute Wachstumschancen in Nachhaltigkeits-Bereichen wie Batteriebau oder Holzverarbeitung, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf aktuellem Kursniveau preisten die Papiere aber kein Wachstum mehr ein. Lorrain passte seine Schätzungen vor dem mit Blick auf die Auftragsentwicklung etwas schwächer erwarteten Bericht zum zweiten Quartal an, blieb aber bei seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 05:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.