HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk nach einem Ausblick auf 2022 auf "Hold" mit einem Kursziel von vorerst 88,70 Euro belassen. Einmalkosten lasteten auf dem Ausblick des Medizintechnikkonzerns für 2021 und der Margenausblick für das kommende Jahr sei eher schwach, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem zweijährigen Corona-bedingten Boom dürften die Gewinnmargen 2022 nun wieder auf das Niveau von 2018 und 2019 fallen, was schlimmer als erwartet sei. Der Experte will seine Gewinnerwartungen überarbeiten, sobald er mit dem Unternehmen gesprochen hat./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.