FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Drägerwerk nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 45 Euro gesenkt. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität habe der Medizintechnik-Anbieter aber deutlich Nachholbedarf. Die aktuelle Geschäftsentwicklung, die weiteren Aussichten sowie das aktuelle Kursniveau rechtfertigten aber sein neues Anlagevotum./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 12:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2019 / 13:40 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.