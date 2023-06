HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DocMorris angesichts eines Medienberichts über einen vorliegenden Gesetzesentwurf zur Digitalisierung der Gesundheitsbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der erwähnte Fahrplan zur Einführung des elektronischen Rezeptes stimme zuversichtlich, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Art des Rezepts sollte zunehmend an Verbreitung gewinnen, was seine zuversichtliche Einschätzung der Aktie der Online-Apotheke bestätige. Allerdings gelte es, die endgültige Verabschiedung des Gesetzes abzuwarten./mf/tih;