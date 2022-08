HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dic Asset nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,30 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe mit den berichteten Resultaten seine Erwartungen erfüllt und erstmals die übernommene VIB Vermögen konsolidiert, schrieb Analyst Philipp Kaiser am Dienstag in erster Reaktion. Der Rückgang bei den Transaktionsgebühren sei im derzeitigen Umfeld keine große Überraschung. Die zweite Jahreshälfte dürfte schwierig bleiben, sodass er den bestätigten Ausblick für ehrgeizig hält./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





