HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dic Asset von 24,20 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die abgeschlossene Mehrheitsübernahme an VIB Vermögen sei insbesondere strategisch werthaltig und beinhalte weiteres Aufwärtspotenzial für den Gewerbeimmobilien-Spezialisten, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum neuen Kursziel verwies er zudem auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.