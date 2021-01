MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dic Asset von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahr 2020 sei für den Immobilienkonzern stark zu Ende gegangen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten untermauerten das Wachstum des operativen Gewinns (FFO) und der Kennziffer Assets under Management. Für die Aktie sieht er weiter attraktives Potenzial./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 15:17 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.