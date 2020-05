FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dialog Semiconductor nach Zahlen zum ersten Quartal von 32 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chipentwickler habe in schwierigen Zeiten überraschend gute Resultate präsentiert, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vielversprechend sei, dass die Dynamik beim größten Kunden für die Entwicklung und Lieferung einer Reihe von integrierten Mixed-Signal-Schaltungen weiter anhalte./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 16:32 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.