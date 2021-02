LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Dialog Semiconductor angesichts der geplanten Übernahme durch den japanischen Renesas-Konzern und einer Annäherung an den Angebotspreis von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 60 auf die gebotenen 67,50 Euro an. Dialog unterstütze die Offerte und ein höheres Gebot halte er für unwahrscheinlich./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.