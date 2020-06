NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo nach jüngst veröffentlichten Branchendaten von 2150 auf 2600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit dem höheren Kursziel reagierte Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Neubewertung des gesamten Sektors. Da die Diageo-Aktie jedoch mit Blick voraus auf 2021 bereits höher bewertet sei als der Sektor, hielt sie an der Einschätzung "Underweight" fest./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 09:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2020 / 09:02 / BST



