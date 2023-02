NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller sei ein exzellentes Unternehmen, dessen Ausblick aber undurchsichtiger werde, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Generell dürfte die Spirituosenbranche größere Herausforderungen vor sich haben und Diageo im Besonderen. Die Bewertung sei übertrieben hoch./ajx/edh;